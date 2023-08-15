$101.04+2.83110.68+2.71

На Бали врачи ввели австралийского туриста в кому из-за алкоголя

На Бали турист попал в больницу со сложным диагнозом во время отдыха. Об этом сообщает PerthNow.

На Бали путешественник выпил алкоголь и впал в кому
© Газета.Ru

Австралийский путешественник потерял сознание возле одного из отелей острова. В больнице у него диагностировали респираторный дистресс, низкий уровень глюкозы и высокий уровень калия в крови. Туриста направили в отделение интенсивной терапии. Там его ввели в кому. По версии врачей, в таком состоянии пациент прибывает из-за отравления алкоголем.

Чтобы поддержать мужчину, на Бали приехали его близкие люди.

«Надеюсь, выздоровление произойдет быстрее, чем нам говорят», — поделилась подруга пострадавшего.

На данный момент проходит сбор на лечение австралийца.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости