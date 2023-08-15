На Бали путешественник выпил алкоголь и впал в кому

На Бали турист попал в больницу со сложным диагнозом во время отдыха. Об этом сообщает PerthNow.

Австралийский путешественник потерял сознание возле одного из отелей острова. В больнице у него диагностировали респираторный дистресс, низкий уровень глюкозы и высокий уровень калия в крови. Туриста направили в отделение интенсивной терапии. Там его ввели в кому. По версии врачей, в таком состоянии пациент прибывает из-за отравления алкоголем.