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ОАЭ выразили России соболезнования в связи со взрывом на АЗС в Махачкале

Объединенные Арабские Эмираты выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва и пожара на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на сайте ведомства.

ОАЭ выразили России соболезнования в связи со взрывом на АЗС в Махачкале
© ТАСС

"ОАЭ выражают искренние соболезнования правительству и дружественному народу Российской Федерации, властям и жителям республики Дагестан, а также желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - указано в тексте.