ОАЭ выразили России соболезнования в связи со взрывом на АЗС в Махачкале

Объединенные Арабские Эмираты выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва и пожара на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на сайте ведомства.