ОАЭ выразили России соболезнования в связи со взрывом на АЗС в Махачкале
Объединенные Арабские Эмираты выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва и пожара на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на сайте ведомства.
"ОАЭ выражают искренние соболезнования правительству и дружественному народу Российской Федерации, властям и жителям республики Дагестан, а также желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - указано в тексте.