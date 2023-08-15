Россиянин ударил в грудь сотрудницу полиции и пошел под суд

В Архангельске суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, 21 февраля женщина-участковый в торговом центре заметила пьяного фигуранта в торговом центре на Октябрьской улице. Он пытался похитить из магазина товар. Обвиняемый заметил сотрудницу и попытался сбежать, но она его остановила. Тогда россиянин стал оскорблять правоохранителя и ударил ее в грудь, нанеся легкий вред здоровью.