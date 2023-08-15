В МЧС опровергли сообщения о задымлении на месте взрыва в Махачкале

Главное управление МЧС по Дагестану опровергло сообщения о сильном задымлении на месте взрыва в Махачкале . Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на заправку, что привело к взрыву. По последним данным, в результате произошедшего погибли 35 человек, 65 находятся в больнице, из них 11 — в тяжелом состоянии.