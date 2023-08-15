В МЧС опровергли сообщения о задымлении на месте взрыва в Махачкале
Главное управление МЧС по Дагестану опровергло сообщения о сильном задымлении на месте взрыва в Махачкале. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Данная информация не соответствует действительности, это фейк», — сообщила агентству руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова.
Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на заправку, что привело к взрыву. По последним данным, в результате произошедшего погибли 35 человек, 65 находятся в больнице, из них 11 — в тяжелом состоянии.
Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг, повлекших за собой гибель людей.
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