В ЮАР 50 бабуинов и леопард перекрыли автомобильную трассу

Как рассказала Рикки да Фонсека, вставшая в пробку по вине животных, леопард противостоял стае бабуинов из примерно 50 особей. Женщина добавила, что инцидент произошел на территории национального парка Крюгера.

«Мы выехали ближе к вечеру, надеясь еще раз посмотреть на львов, которых видели ранее, но парк приготовил для нас кое-что особенное», — прокомментировала Рикки.

Женщина объяснила, что леопард, судя по всему, вышел на охоту, но не смог справиться со стаей обезьян. После того как хищник бросился на свою цель, его атаковали десятки приматов. Потасовка между животными происходила прямо на проезжей части, поэтому водителям пришлось остановиться.