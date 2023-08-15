СК назвал предварительную причину взрыва на АЗС в Махачкале

Следователи рассматривают несколько причин взрыва на АЗС в Махачкале, включая нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз", – говорится в сообщении.

Следователи завершили первичный осмотр места случившегося. Они установили, что 14 августа в здании на станции техобслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы при производстве работ началось возгорание, после чего оно перешло на соседнее помещение. В нем, предположительно, находилось легковоспламеняющееся удобрение. В результате произошел взрыв.

По данному факту идет расследование уголовного дела по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В частности, правоохранительные органы обнаружили подозреваемого в причастности к произошедшему Эльдара Насрулаева.

"Его доставили к следователю на допрос для проведения следственных мероприятий", – сообщили ТАСС в силовых структурах Дагестана.

Кроме того, в МЧС РФ отметили, что спецборт службы доставит 17 пострадавших в столицу. По информации ведомства, самолет Ил-76 готовится к вылету.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 80 пострадали.