Уголовное дело возбудили против жителя Подольска, сбросившего собаку с 11 этажа

В Подольске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным в отношении мужчины, который выбросил собаку из окна квартиры на 11 этаже. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МВД РФ .

Отмечается, что мужчина выбросил собаку с 11 этажа дома на Колхозной улице. В результате животное погибло, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

До этого правоохранительные органы организовали проверку инцидента с жителем подмосковного Щелкова, который, по предварительным данным, избил кота и выбросил его в пакете из окна жилого дома. Видеозапись расправы над животным распространили телеграм-каналы. На кадрах можно увидеть, как пакет с большой скоростью падает на асфальт рядом с многоэтажкой.