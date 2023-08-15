У пассажира метро подсмотрели пароль и украили телефон в Москве
На Нагатинской станции московского метро один из пассажиров подсмотрел пароль от чужого телефона, после чего украл гаджет. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Инцидент попал на кадры камеры видеонаблюдения. На них можно увидеть, как злоумышленник выхватывает телефон из рук другого пассажира перед выходом из вагона метро, после чего убегает. В момент ограбления пострадавший вёл телефонный разговор, но даже это не остановило злоумышленника.
Отмечается, что грабителя уже задержали, однако он успел продать телефон за 4 тысячи рублей.
Ранее мужчина захотел пройти в метро без оплаты, но был остановлен другим пассажиром, после чего между ними завязалась драка.
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