У пассажира метро подсмотрели пароль и украили телефон в Москве

На Нагатинской станции московского метро один из пассажиров подсмотрел пароль от чужого телефона, после чего украл гаджет. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Инцидент попал на кадры камеры видеонаблюдения. На них можно увидеть, как злоумышленник выхватывает телефон из рук другого пассажира перед выходом из вагона метро, после чего убегает. В момент ограбления пострадавший вёл телефонный разговор, но даже это не остановило злоумышленника.

Отмечается, что грабителя уже задержали, однако он успел продать телефон за 4 тысячи рублей.