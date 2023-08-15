Глава Дагестана рассказал, что привело к взрыву на АЗС в Махачкале

Причиной взрыва на автозаправке в Махачкале стали «жадность и алчность». Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов .

«Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду», — сказал он.

Глава Дагестана пояснил, что вблизи АЗС находилась станция техобслуживания, что никак несовместимо, поскольку первая «предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа, а вторая — сварочные работы». По словам Меликова, уже возбуждено уголовное дело по факту взрыва на АЗС.

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на заправку, что привело к взрыву. По последним данным, в результате произошедшего погибли 35 человек, 65 находятся в больнице, из них 11 — в тяжелом состоянии.