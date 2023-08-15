По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

Суд арестовал имущество, принадлежащее блогеру Елене Блиновской. Общая стоимость замороженных активов составляет 64 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Адвокат блогера Наталия Санникова пояснила, что имущество было арестовано в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств.

«В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 млрд рублей», - пояснила юрист.

По ее словам, налоговые органы пока не установили точный ущерб по делу. Она добавила, что по состоянию на 15 августа Блиновская заплатила 55 млн рублей налогов.

По данным следствия, блогер получала получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов.

Вместе с тем, отметили в СК, она не желала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. В общей сложности, она не уплатила в 2019-2021 годах налоги на сумму свыше 918 млн рублей.

Алексей Блиновский, муж Елены, также стал фигурантом дела. Следствие избрало ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретило пользоваться связью и интернетом.