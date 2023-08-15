Мужчина попытался изнасиловать девушку в пункте выдачи заказов в Москве

В Москве девушка заявила в полицию после попытки изнасилования в пункте выдачи Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам самой пострадавшей, инцидент произошел на севере столицы. В одном из пунктов мужчина в футболке с логотипом Wildberries предложил ей сняться в рекламе. За это россиянин пообещал заплатить девушке три тысячи рублей.

После съемок неизвестный выключил камеру, задернул шторы и схватил гостью. Девушка смогла вырваться. После инцидента она вызвала такси и отправилась домой. Она также направила претензию маркетплейсу, но ответ не получила. Теперь в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы.