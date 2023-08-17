Подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале этапировали в Москву

Задержанного владельца склада удобрений в Махачкале , на котором содержали селитру, допросили и поместили в изолятор. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

14 августа в автосервисе возле торгового центра «Глобус» в Махачкале произошёл взрыв. Возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек. Пострадали, по последним данным, 84 местных жителя. 16 из них в наиболее тяжёлом состоянии доставили в Москву.