В Казани мужчина пришел поддержать мать на суде и получил 7 суток ареста из-за татуировки

В Татарстане мужчину арестовали из-за татуировки с гербом Третьего Рейха после визита на судебное заседание к своей обвиняемой в мошенничестве матери. Об этом сообщает Baza.

Россиянин 11 августа посетил судебное заседание в Верховном суде Татарстана. В тот день рассматривали дело его матери, обвиняемой в мошенничестве. Однако в ходе заседания он неожиданно сам стал главным героем процесса — приставы заметили на шее у мужчины татуировку с гербом Третьего Рейха.

Сын подозреваемой заверил присутствующих, что не является приверженцем нацистских идей, а татуировка появилась случайно во время отбывания срока за разбой.

Доводы мужчины не убедили присутствующих — заседание по его делу провели в том же зале суда. В результате россиянин получил 7 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики.