$101.04+2.83110.68+2.71

Baza: в Татарстане мужчину арестовали в суде из-за татуировки

В Татарстане мужчину арестовали из-за татуировки с гербом Третьего Рейха после визита на судебное заседание к своей обвиняемой в мошенничестве матери. Об этом сообщает Baza.

В Казани мужчина пришел поддержать мать на суде и получил 7 суток ареста из-за татуировки
© РИА Новости

Россиянин 11 августа посетил судебное заседание в Верховном суде Татарстана. В тот день рассматривали дело его матери, обвиняемой в мошенничестве. Однако в ходе заседания он неожиданно сам стал главным героем процесса — приставы заметили на шее у мужчины татуировку с гербом Третьего Рейха.

Сын подозреваемой заверил присутствующих, что не является приверженцем нацистских идей, а татуировка появилась случайно во время отбывания срока за разбой.

Доводы мужчины не убедили присутствующих — заседание по его делу провели в том же зале суда. В результате россиянин получил 7 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики.

Ранее рэпер Паша Техник посоветовал россиянам «убирать» татуировки со свастикой.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости