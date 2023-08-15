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МВД: Тела нескольких погибших на АЗС в Дагестане еще не опознаны

Нескольких погибших при взрыве на заправке в Махачкале до сих пор не удалось опознать, сообщили в МВД Дагестана.

МВД: Тела нескольких погибших на АЗС в Дагестане еще не опознаны
© Российская Газета

"Имеются неопознанные тела погибших, личности которых не установлены", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для их опознания необходимо провести ДНК-экспертизу. В МВД попросили ближайших кровных родственников людей, пропавших без вести, сдать образцы для проведения генетических экспертиз, которые помогут установить личности погибших.

Для этого нужно обратить в морг Махачкалы по улице Ахмеда Магомедова, 2А, корпус 1.

Напомним, трагедия произошла на АЗС в Махачкале вечером 14 августа. В 21.40 на расположенном по соседству автосервисе возник пожар. В считанные минуты огонь перекинулся на заправку, произошел взрыв.

Под завалами станции погибли люди. На данный момент известно о 35 погибших. 65 человек пострадали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело, на месте работают следователи, причины пожара и взрыва устанавливаются.