МВД: Тела нескольких погибших на АЗС в Дагестане еще не опознаны

Нескольких погибших при взрыве на заправке в Махачкале до сих пор не удалось опознать, сообщили в МВД Дагестана.

"Имеются неопознанные тела погибших, личности которых не установлены", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для их опознания необходимо провести ДНК-экспертизу. В МВД попросили ближайших кровных родственников людей, пропавших без вести, сдать образцы для проведения генетических экспертиз, которые помогут установить личности погибших.

Для этого нужно обратить в морг Махачкалы по улице Ахмеда Магомедова, 2А, корпус 1.

Напомним, трагедия произошла на АЗС в Махачкале вечером 14 августа. В 21.40 на расположенном по соседству автосервисе возник пожар. В считанные минуты огонь перекинулся на заправку, произошел взрыв.