В Ленобласти угнали автомобили с номерами Швеции и Германии

В Ленобласти у владелицы бизнеса по разборке автомобилей и продаже запчастей угнали технику на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фургон Peugeot Boxer 2022 года выпуска (оценивается в 5,5 млн рублей) и кроссовер Volkswagen Touareg 2020 года выпуска (8,5 млн рублей), а также квадроцикл текущего года выпуска (более 3,1 млн рублей) были ввезены из Европы менее месяца назад. Транспортные средства с госномерами Швеции и Германии стояли на территории частного дома в деревне Малое Карлино.

Преступники взломали электронику на воротах участка 36-летней владелицы и угнали всю технику. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы.