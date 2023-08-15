Прокурор потребовал 6 лет колонии для обвиняемого по делу о "смертельном арбузе"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую прокуратуру , обвинитель просит признать виновным 41-летнего дезинсектора Антона Котова и направить его в колонию-поселение. Пока действует мера пресечения в виде запрета определенных действий, он находится на свободе. Сам Антон Котов настаивает на своей невиновности.

Напомним, что резонансная трагедия произошла в сентябре 2021 года. Московская семья купила арбуз в супермаркете на Совхозной улице. Через два дня домочадцам стало плохо, скончались пожилая женщина и внучка. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи изучили несколько версий и в итоге пришли к выводу, что арбуз по ошибке дезинсектора был случайно отравлен во время санитарной обработки магазина. Сам дезинсектор и его коллеги настаивают, что все было сделано по инструкции, и что люди не могли получить столь серьезное отравление от яда для насекомых.