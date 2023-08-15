В Брянской области предотвратили проникновение украинских диверсантов

Вооруженные силы РФ совместно с погрануправлением ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) чрез границу в Брянской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию России в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

«Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — заявил он.

Напомним, что 15 августа российские войска не позволили украинским диверсантам перебраться через Днепр в районе населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области. ДРГ пыталась проникнуть на другой берег на быстроходной лодке — артиллерия успешно уничтожила плавсредство.