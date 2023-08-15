При крушении самолета L-39 в Адыгее погиб начальник Майкопского авиаполка
На территории военного аэродрома в Адыгее при крушении учебного реактивного самолета Aero L-39 Albatros погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича", - отметил Кумпилов.
По словам главы республики, полковник Гуров участвовал в военной операции в Сирии, а после начала СВО защищал интересы России и там. Также долгие год он возглавлял воинскую часть Майкопского гарнизона.
Ранее сообщалось, что вечером 14 августа при посадке потерпел крушение реактивный самолет чехословацкого производства Aero L-39 Albatros, на котором российские пилоты выполняли учебно-тренировочный полет.