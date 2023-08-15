Стало известно о судимости владельца сгоревшего в Дагестане автосервиса

Предполагаемый владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов имеет судимость за незаконную продажу газа на заправке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник не уточнил, в каком году предпринимателя наказали за незаконную деятельность.

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России проинформировало, что локализовать возгорание удалось на 600 квадратных метров.

По последней информации, погибли 35 человек. В больницах города находятся 63 человека, из которых 16 — несовершеннолетние. 11 пострадавших в тяжелом состоянии, среди них двое детей. Еще 17 раненным госпитализация не потребовалась.