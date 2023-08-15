В Челябинской области директор школы напала на 12-летнюю девочку из-за собаки

Директор школы в Миньяре Ашинского района Челябинской области напала на 12-летнюю девочку и ее мать. Об этом сообщает издание «74.ru».

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Закончившийся рукоприкладством конфликт произошел 13 августа на Советской улице. По словам матери девочки, когда школьница выгуливала собаку, во дворе доме к ней подошла директор школы. Женщина потребовала, чтобы ребенок немедленно покинул двор и больше не возвращался.

Когда девочка отказалась уходить, директор школы схватила ее и начала трясти. После этого на улицу выбежала мать школьницы и ударила женщину.

Обе женщины, мать девочки и директор школы, обратились в полицию с заявлениями по факту инцидента. Сотрудники полиции занимаются установлением деталей произошедшего.