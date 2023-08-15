В Кузбассе закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции

"Прокуратурой г. Анжеро-Судженска с привлечением контролирующих органов с выездом на место проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних по факту заболевания вирусной инфекцией детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере в Яйском муниципальном округе. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время они выписаны из медицинского учреждения в связи с выздоровлением. Деятельность загородного лагеря прекращена", - рассказали в прокуратуре.