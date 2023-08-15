В Большом театре подтвердили проверку в связи с сообщением о минировании

В пресс-службе Большого театра подтвердили «Газете.Ru», что на почту кассы пришло письмо о минировании здания. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Mash. Как рассказали в пресс-службе, сотрудники службы безопасности провели необходимые мероприятия, но масштабной эвакуации не потребовалось, так как творческие коллективы театра и большинство сотрудников в отпуске.
«На почту театра периодически поступают письма о минировании. Такое сообщение пришло и сегодня в 8:30 утра на почту в кассы театра. Службой безопасности ГАБТ были приняты соответствующие меры: в театр приехали кинологи, провели соответствующие мероприятия. В театре пассивный сезон. Все творческие коллективы и большинство сотрудников в отпуске, поэтому никакой масштабной эвакуации не потребовалось», — рассказали в пресс-службе.
15 августа Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудников Большого театра экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва. По данным канала, неизвестные отправили на почту Большого театра письмо о том, что здание заминировано.
Ранее посетителей Пушкинского музея эвакуировали после срабатывания сигнализации.