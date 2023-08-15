ФСБ раскрыла шпионскую сеть финской разведки
ФСБ удалось раскрыть шпионскую сеть финской разведки, которая на протяжении нескольких лет осуществляла сбор данных о внутренних делах России, передает RT.
Ведомство отмечает, что финнами были установлены пункты прослушивания в различных точках вокруг российского посольства в Хельсинки. За сотрудниками вели слежку.
«Также на протяжении многих лет финны вербовали граждан РФ для получения информации об оппозиционных настроениях в стране», - говорится в материале.
Ранее отделение американского минюста в штате Калифорния сообщило об аресте военнослужащего ВМС США по подозрению в получении взяток и передаче военной информации Китаю.
Отмечалось, что 26-летний старшина Вэньхен Чжао получал взятки от представителей китайской разведки в обмен на служебные данные, в частности операционные планы американских военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе. Также военнослужащим осуществлялась передача информации о работе двух баз ВМС.