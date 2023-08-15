Путин выразил соболезнования родным жертв взрыва в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В пресс-службе Кремля заявили, что Путин выражает искренние соболезнования родственникам и близким жертв взрыва, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы начался пожар в автосервисе, огонь перекинулся на АЗС, после чего произошел взрыв.
По последним данным МЧС, жертвами взрыва стали 30 человек, пострадали 75 человек. Среди погибших и пострадавших есть дети.
15 августа в республике объявили днем траура.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что власти региона выделят по одному миллиону рублей родственникам погибших. Пострадавшие получат от региональных властей 200 - 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.