Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин выражает искренние соболезнования родственникам и близким жертв взрыва, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы начался пожар в автосервисе, огонь перекинулся на АЗС, после чего произошел взрыв.

По последним данным МЧС, жертвами взрыва стали 30 человек, пострадали 75 человек. Среди погибших и пострадавших есть дети.

15 августа в республике объявили днем траура.