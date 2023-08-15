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Кадры с места взрыва в Дагестане

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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС
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Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС
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Разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС
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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС
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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Кадр из видео/Телеграм-канал «Baza»
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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© МЧС России/ТАСС
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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© МЧС России/ТАСС

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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash Gor»
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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Телеграм-канал «Baza»
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Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года 
© Телеграм-канал «Baza»

    Поздно вечером 14 августа в здании, где находится мастерская по ремонту автомобилей, произошло возгорание и взрыв. Вскоре пожар перекинулся на автозаправочную станцию напротив. По словам очевидцев, в момент взрыва на АЗС находилось много людей, в том числе дети.

    Сейчас известно о 30 погибших и 110 пострадавших, из них 16 — дети. Мест в больницах не хватает. Врачи федеральных клиник вылетели в Махачкалу для помощи пострадавшим. В Минздраве заявили, что необходимых препаратов достаточно.

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