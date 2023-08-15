ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО

ФСБ задержала жителя Крыма , передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО. Задержанный выдал схрон, где находилось самодельное взрывное устройство, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - сообщили в ЦОС.

"Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте", - рассказали в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), он заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастность к иным преступлениям на территории Российской Федерации, добавили в ФСБ.