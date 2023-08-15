Число погибших при взрыве в Дагестане увеличилось до 30

Спасатели обнаружили под завалами тела еще трех человек, таким образом общее число погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале увеличилось до 30. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще трех погибших», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, всего пострадали 105 человек.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе в связи с гибелью людей при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале.

По данным СУ СК РФ по Дагестану, 14 августа в 21:50 в здании технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе во время работ с транспортным средством «произошло возгорание и последующий хлопок», в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины.