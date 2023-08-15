Двум россиянам вынесли предостережение из-за планов воевать за ВСУ

Управление ФСБ по Новосибирской области объявило предостережение двум жителям региона, которые планировали присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ подчеркнули, что предостережение о недопустимости подобных действий было объявлено, так как в деятельности двух россиян были «условия для совершения госизмены». Как отметили в спецслужбе, если мужчины снова попытаются воевать за ВСУ, то понесут уголовное наказание.

Один из них, 33-летний житель села Кыштовка планировать участвовать в «деятельности против безопасности России», выяснял способы перехода на сторону Украины и пытался организовать выезд россиян из страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Сотрудники ФСБ нашли в его доме арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.

Присоединиться к ВСУ мужчина планировал вместе со своим 29-летним родственником, который ранее уже пытался установить контакт с украинскими силовиками.

33-летнего мужчину признали виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия), его приговорили к ограничению свободы сроком на год.