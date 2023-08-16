Жителей Крыма предупредили о возможных взрывах

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил крымчан, что в среду, 16 августа, они могут услышать громкие звуки в разных районах региона.

«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов», — предупредил он в своем Telegram.

Такие работы будут проводиться в Джанкойском районе, в старом Крыму, Армянске, в Ленинском районе. Чиновник отметил, что возможны звуки взрывов.

Крючков также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.