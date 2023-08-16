Жителей Крыма предупредили о возможных взрывах

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил крымчан, что в среду, 16 августа, они могут услышать громкие звуки в разных районах региона.
«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов», — предупредил он в своем Telegram.
Такие работы будут проводиться в Джанкойском районе, в старом Крыму, Армянске, в Ленинском районе. Чиновник отметил, что возможны звуки взрывов.
Крючков также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Накануне председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что местный парламент разработал инициативу, предусматривающую введение крупных штрафов за публикацию материалов, выдающих расположение российских военных объектов, фото или видео работы систем ПВО и отражения атак со стороны Украины.