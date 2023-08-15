Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Более 100 человек пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале .

«В результате взрыва АЗС у населенного пункта Новокули пострадали 102 человека, в том числе 27 человек погибли», — сообщила администрация главы Дагестана в Telegram.

Кроме того, глава региона объявил 15 августа днем траура. В этот день на территории республики будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Дагестан, около 22 вечера 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе во время работ с транспортным средством «произошло возгорание и последующий хлопок», в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом автомобили.