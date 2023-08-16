МЧС: 16 раненых при взрыве в Дагестане отправили на лечение в Москву спецбортом

МЧС России сообщило, 16 пострадавших при взрыве на АЗС под Махачкалой вылетели на лечение в Москву на борту ведомственного Ил-76, передает ТАСС. Уточняется, что самолет взлетел в 23:40 по московскому времени и совершит посадку в аэропорту "Жуковский".

До этого в Дагестане заявили, что в больницах остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС. 15 августа глава Дагестана Меликов сообщил о 102 пострадавших при ЧП в Махачкале. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Дагестан, около 22 вечера 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе во время работ с транспортным средством "произошло возгорание и последующий хлопок", в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом автомобили.