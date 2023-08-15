Стало известно о росте числа погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале выросло до 27 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва на заправке. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Взрыв на заправке произошел в Махачкале вечером в понедельник, 14 августа. Перед этим в автосервисе неподалеку начался пожар. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив.