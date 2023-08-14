Пять человек погибли в результате взрыва в Махачкале

На выезде из Махачкалы прозошёл взрыв. 5 человек погибли, несколько пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

В ТАСС сообщили со ссылкой на медиков, что в результате взрыва погибло 5 человек, ещё 10 пострадали.

«На выезде из Махачкалы произошёл взрыв на одной из заправок. <...> На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже», – написал в своём Telegram-канале глава города Сергей Мелихов.

При этом в пресс-службе мэрии Махачкалы сообщили, что взрыв произошёл в здании автосервиса.

«По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», – сообщили там.