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В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в черте аэродрома в Краснодарском крае, один из членов экипажа погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39
© РИА Новости

"14 августа 2023 г. в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб", - сообщили там.

Стало известно имя пилота упавшего под Калининградом Су-30

В ведомстве добавили, что причина крушения устанавливается.

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