На севере Москвы в одном из домов прогремел взрыв
В Хорошевском районе Москвы в одном из многоквартирных домов произошел взрыв, инцидент произошел во время ремонта холодильника. Об этом 14 августа сообщает телеканал «360».
Как уточняет очевидец происшествия, он услышал звук взрыва, а потом увидел, как оконная рама вылетела наружу. Позднее стало известно, что она задела три припаркованные у дома машины — Mercedes, Renault и Kia.
При этом в экстренных службах города утончили, что рабочий, который ремонтировал неисправный холодильник (заправлял холодильник фреоном), получил небольшие ожоги лица первой степени. Также у него зафиксировали ожоги левого предплечья и стопы второй степени, однако от госпитализации он отказался.
Отмечается, что прокуратура взяла под контроль проверку по факту взрыва, а также установление обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Астрахани два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме, еще четверо пострадали. После этого начался пожар, в одной из квартир выбило окна. Спасены два человека и еще 70 эвакуировали.