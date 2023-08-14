На севере Москвы в одном из домов прогремел взрыв

В Хорошевском районе Москвы в одном из многоквартирных домов произошел взрыв, инцидент произошел во время ремонта холодильника. Об этом 14 августа сообщает телеканал «360».

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Как уточняет очевидец происшествия, он услышал звук взрыва, а потом увидел, как оконная рама вылетела наружу. Позднее стало известно, что она задела три припаркованные у дома машины — Mercedes, Renault и Kia.

При этом в экстренных службах города утончили, что рабочий, который ремонтировал неисправный холодильник (заправлял холодильник фреоном), получил небольшие ожоги лица первой степени. Также у него зафиксировали ожоги левого предплечья и стопы второй степени, однако от госпитализации он отказался.

Отмечается, что прокуратура взяла под контроль проверку по факту взрыва, а также установление обстоятельств случившегося.