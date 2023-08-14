Четыре человека пострадали в результате ЧП на месторождении в Югре
В результате ЧП на месторождении в Югре в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Няганскую окружную больницу.
«К нам везут четырех пострадавших с месторождения», — сообщили там.
Отмечается, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у них до 70% ожогов. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось о взрывах на Талинском нефтяном месторождении. Указывалось, что после них на месте инцидента начался пожар.
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