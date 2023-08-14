Четыре человека пострадали в результате ЧП на месторождении в Югре

В результате ЧП на месторождении в Югре в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Няганскую окружную больницу.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения», — сообщили там.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у них до 70% ожогов. Других подробностей пока нет.