В горах Краснодарского края пропали двое туристов

"Спасатели МЧС России ищут пропавших отца и сына в горах Краснодарского края. Туристы отправились в поход 5 августа из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Последний раз 60-летний отец и 33-летний сын выходили на связь 8-го числа с перевала Тхач", - говорится в сообщении.