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Взрыв произошел в квартире на Ходынском бульваре в Москве

Экстренные службы Москвы сообщили о взрыве в комплексе апартаментов «Лайнер». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение экстренных служб.

«В доме 20а по Ходынскому бульвару, предварительно, произошел хлопок. Выбиты стекла», – рассказали в экстренных службах.

Там также добавили, что причиной взрыва стала детонация фреона при ремонте холодильника. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на северо-западе Москвы прогремел взрыв после сообщений об обнаружении беспилотника.

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