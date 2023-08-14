Суд приговорил к 11 годам мужчину, застрелившего свою жену на востоке Москвы

Суд приговорил Николая Грубняка, застрелившего свою жену на Вешеняковской улице из-за имущественного спора, к 11 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 14 августа.

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По ее словам, мужчину признали виновным по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение оружия и боеприпасов». Прокурор просил отправить Грубняка в колонию на 12 лет и шесть месяцев, однако суд остановился на 11 годах. Помимо этого, был удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда, поданный братом погибшей: осужденный должен будет выплатить миллион рублей.

Преступление, о котором идет речь, произошло 3 декабря 2022 года. Грубняк на парковке у жилого дома на Вешняковской улице расстрелял супругу, находившуюся в салоне автомобиля Peugeot, из сигнального револьвера, переделанного в боевой. От полученных четырех ран 30-летняя женщина скончалась на месте преступления.