МВД объявило в розыск бывшего главу баптистов России

По данным следствия, в марте прошлого года он разместил видеоролик на видеохостинге, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. У Сипко и его соратников прошли обыски на территории столичного региона и города Калуги.