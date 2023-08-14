СМИ: полиция Таиланда может обвинить друга погибшей россиянки в убийстве
Полиция Таиланда расследует дело о падении российской туристки Дарьи Юзифяк из окна квартиры на седьмом этаже. Обвинения в совершении убийства молодой женщины могут быть предъявлены россиянину Федору Бражникову, пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию России в королевстве.
Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в Паттайе.
«Предварительно, полиция готовится предъявить обвинение в совершении убийства», - уточнили в диппредставительстве.
Дипломаты заметили, что мать погибшей россиянки обратилась за консульской помощью.
Ранее сообщалось, что 32-летняя россиянка погибла при падении из окна квартиры на седьмом этаже.
После обнаружения тела полиция предприняла следственные действия. Выяснилось, что в одной квартире с россиянкой находился ее соотечественник.
При задержании пьяный мужчина оказал сопротивление. На допросе он отметил, что его подруга выпала из окна случайно.