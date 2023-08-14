Полиция Таиланда может обвинить друга погибшей россиянки в убийстве

Полиция Таиланда расследует дело о падении российской туристки Дарьи Юзифяк из окна квартиры на седьмом этаже. Обвинения в совершении убийства молодой женщины могут быть предъявлены россиянину Федору Бражникову, пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию России в королевстве.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в Паттайе.

«Предварительно, полиция готовится предъявить обвинение в совершении убийства», - уточнили в диппредставительстве.

Дипломаты заметили, что мать погибшей россиянки обратилась за консульской помощью.

Ранее сообщалось, что 32-летняя россиянка погибла при падении из окна квартиры на седьмом этаже.

После обнаружения тела полиция предприняла следственные действия. Выяснилось, что в одной квартире с россиянкой находился ее соотечественник.