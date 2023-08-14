ФСБ ликвидировала межрегиональный канал поставки наркотиков

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Нижнего Новгорода по подозрению в производстве наркотических веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. По версии следствия, мужчина оборудовал подпольную лабораторию в Борском районе Нижегородской области. Наркотики распространялись в разных регионах страны.

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УФСБ России по Нижегородской области пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств в различные регионы РФ, а также установлена и ликвидирована подпольная нарколаборатория, — говорится в сообщении.

В ходе обысков в лаборатории были найдены свыше 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, а также 50 л наркотической смеси, оборудование для производства наркотических средств и средства фасовки. Все они были изъяты сотрудниками ФСБ. В рамках оперативного эксперимента также был задержан житель Московской области, которого подозревают в перевозке наркотиков. Задержание мужчины было снято на видео.

Следственный отдел управления возбудил уголовные дела в отношении задержанных. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники ФСБ выявляют других лиц, причастных к производству и распространению наркотиков.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Вьетнама передали российским силовикам мужчину, находившегося в розыске за сбыт наркотиков. По версии следствия, молодой человек действовал в составе анонимного интернет-сообщества.