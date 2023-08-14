В цирке Магнитогорска акробат упал с высоты

«Вчера была программа, во время которой с большой высоты упал акробат. Если у кого-то есть информация о состоянии артиста, напишите, пожалуйста, переживаем за него», — говорится в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».