Интерпол раскрыл в РФ поставлявшее детское порно в 28 стран ОПГ

Интерпол в рамках международной спецоперации задержал в России троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся поставками детской порнографии в 28 стран. О ее раскрытии Следственного комитета (СК) и ГУ МВД России.

© Lenta.ru

Силовики поймали двух мужчин в Екатеринбурге и одного — в Краснодарском крае. Их обвиняют в распространении порнографии с участием детей. У мужчин проведены обыски, и изъята компьютерная техника со специализированным программным обеспечением для создания и администрирования веб-сайтов, а также обнаружен жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В ходе спецоперации под кодовым названием NARSIL, инициированной Генеральным секретариатом Интерпола, было установлено, что в 28 странах по всему миру, в том числе Аргентине, Тайланде, Болгарии, процветал бизнес с использованием материалов сексуального надругательства над детьми. Доход поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, каждый член ОПГ зарабатывал до 350 тысяч рублей в месяц.