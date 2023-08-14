В Дагестане полицейские сняли трехлетнюю девочку с карниза многоэтажки

В Каспийске полицейские и местные жители спасли трехлетнюю девочку, вышедшую на карниз окна на девятом этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

По данным МВД, утром 14 августа в полицию поступила информация, что из окна на девятом этаже одного из домов вылезла маленькая девочка и стоит то на карнизе, то на кондиционере. Ее заметили туристы, которые шли на пляж.

К дому приехали сотрудники ППС и следователи. Они выяснили, что в квартире нет взрослых и решили вскрыть дверь.

«Полицейские, вместе с неравнодушными жителями, которые к тому времени собрались у дома, разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребенка, другие все это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном», - рассказали в МВД.

Полицейские рассказали, что в квартире находилась еще одна, старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомцам. В итоге ее удалось уговорить, полицейские зашли в квартиру и спали ребенка.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося и ищет родителей девочек.

Telegram-канал Mash утверждает, что 26-летняя мать девочки накануне вечером ушла в клуб с подругой.

По данным Mash, две подруги с детьми приехали в Каспийск из Кизлярского района на выходные, остановившись у родственника одной из них. Вечером 13 августа они уложили детей спать и ушли в клуб. Утром дети якобы проснулись одни и младшая девочка вылезла из окна.