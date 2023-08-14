В Алтайском крае задержали подозреваемого в ложном минировании ТЦ

В Алтайском крае полиция задержала 18-летнего местного жителя по подозрению в ложном минировании торговых центров (ТЦ) Иванова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Ивановской области.

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В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, житель региона рассылал ложные сообщения с подменной электронной почты, используя программы для шифрования своего местоположения. Он может быть причастен к серии подобных преступлений в других городах России, среди которых Саратов, Омск, Челябинск, Махачкала. Силовики выясняют все обстоятельства и мотивы поведения молодого человека.