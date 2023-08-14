В российском регионе неизвестные совершили поджог около аэропорта

В Челябинске около международного аэропорта неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram -канал Shot.

По данным канала, в ночь на воскресенье на путях заметили сгоревший релейный шкаф. Уточняется, что на движение поездов инцидент не повлиял, так как поезда ездят по этой дороге не чаще раза в сутки.