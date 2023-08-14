В Саратовской области в жилом доме произошел взрыв

Взрыв неизвестного вещества произошел в Вольском районе Саратовской области , пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Произошел взрыв неизвестного вещества. Четверо пострадавших, из них трое детей", - сообщили в ведомстве.

"Информация о взрыве бытового газа в доме не подтвердилась. Предварительно, причиной стал взрыв парфюмерного изделия", - сказал он.

Как уточнили в министерстве здравоохранения области, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в легкой, один взрослый - в состоянии средней степени тяжести.