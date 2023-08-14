Россиянина заподозрили в убийстве девушки, выпавшей из окна в Паттайе

Полиция Таиланда подозревает россиянина в убийстве своей подруги, которая накануне выпала из окна седьмого этажа многоквартирного дома в Паттайе, сообщает Pattaya News. По информации издания, полицейские обнаружили запись одной из камер видеонаблюдения, на которой видно, что мужчина держит свою подругу, висящую вниз головой, за ноги. Позднее он отпустил девушку, и та разбилась.

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Полиция рассматривает две версии произошедшего. Согласно первой, мужчина мог сбросить свою подругу из окна. По другой версии, он наоборот пытался ее спасти.

О том, что россиянка погибла при падении из окна седьмого этажа многоквартирного дома в тайской Паттайе, сообщалось накануне. Как рассказал молодой человек погибшей девушки, она выпала из окна случайно. Известно, что в момент падения девушка находилась по пояс обнаженной. Сотрудники полиции пришли в помещение, из которого выпала девушка, и обнаружили, что ее молодой человек был сильно пьян. Следов борьбы обнаружено не было.