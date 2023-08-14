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SHOT: в Челябинске неизвестные устроили диверсию на железной дороге

В Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. На движение поездов это никак не повлияло.

В Челябинске неизвестные устроили диверсию на железной дороге
© Ura.Ru

«Испорченное оборудование заметили в ночь на воскресенье на пути, ведущем от станции Баландино к аэропорту. Шкаф выгорел полностью, но на движении поездов это не сказалось», — сообщает издание SHOT со ссылкой на источники.

По данном участке железной дороги ходят только грузовые вагоны. На данный момент последствия поджога устранены. На месте найдена пустая бутылка из-под горючего и окурок сигареты.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там на звонок корреспондента не ответили.